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Spor

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme

Fenerbahçe'de kanat oyuncusuyken bu sezon bek pozisyonunda forma giyen ve başarılı bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçildi.

Fanatik5 Aralık 2021 Pazar 09:55 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 09:55
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Geçen sezona kadar normalde hücumda kanatta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle önce sol tarafta kanat bekine dönüştü, son haftalarda da sağ bek pozisyonunda görev almaya başladı. Yeni yerinde başarılı bir performans gösteren ve performansıyla alkış toplayan Ferdi'nin sözleşmesini uzatmak için de yönetim harekete geçti. 2018yılındaNECNijmegen'den transfer edilen 21 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

TERCİHİNİ HENÜZ YAPMADI

Avrupa'nın bazı kulüplerinin de radarında olduğu genç yıldızını kimselere kaptırmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, Ferdi'nin tarafıyla görüşmelere başladı. 21 yaş altında Hollanda adına oynayan ve henüz A Milli Takım tercihini yapmayan Türk asıllı futbolcuya 5 yıllık bir sözleşme teklif edildiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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