Fenerbahçe golcüsünü İngiltere'de buldu
West Ham United’ın “Küçük Bezelye” lakaplı yıldız golcüsü Hernandez, menajeri tarafından F.Bahçe’ye önerildi. Sarı Lacivertliler, Meksikalı golcü için limitleri zorlama kararı aldı.
- Güneş
İKİ GOLCÜDEN BİRİ GİDECEK
GÖZLERİN forvet transferine çevrildiği F.Bahçe’de, Javier Hernandez sesleri… Daha önce Beşiktaş’ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, Sarı-Lacivertliler’e önerildi. Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti. Kulübüyle Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito’nun transferi için Slimani ve Soldado’dan birinin ayrılması gerekiyor.
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