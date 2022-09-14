Fenerbahçe'den Fransa çıkarması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rennes müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:



KAMP KADROSU

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

Kafile de yer almayan isimler ise şöyle; Filip Novak, Mauruicio Lemos, Armindo Tue Na Banganga( Bruma). Bu isimler hem Süper Lig listesine hem de Avrupa Ligi listesine yazılmamıştı.