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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası tepki: Çarpık düzen

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin hakemine tepki gösterdi.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası tepki: Çarpık düzen
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin hakemine tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'den Burak Kızılhan imzasıyla yapılan açıklama:

"Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor.

Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar,

Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir.

Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini;

karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler.

Bu çarpık düzen, Galatasaray'a her yolu açmakta, cesaret vermektedir.

İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler.

Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur!

Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir.

Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır;

Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!"

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