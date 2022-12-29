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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: Türk futbolunda kara gece

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Fenerbahçe'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

29 Aralık 2022 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: Türk futbolunda kara gece
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Süper Lig'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Erkan Özdamar'ın kararları sosyal medyada çok konuşulurken, Fenerbahçe Kulübü'nden de paylaşım geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün twitter hesabından Galatasaray'ın 2020 yılında Fenerbahçe'nin 4-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından attığı "Futbolda kapkara gece" paylaşımına gönderme yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece." ifadeleri kullanıldı

Galatasaray, 23 Ekim'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur "Ligi bitirtmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

12 Kasım tarihinde Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 yenildi ve karşılaşmada Joao Pedro 40. dakikada kırmızı kart gördü. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Ayrıca Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek." şeklinde açıklama yaptı.

İşte o paylaşım:

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