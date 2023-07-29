Fenerbahçe'den Galatasaray'a 1959 öncesi için gönderme

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'A 1959 ÖNCESİ İÇİN GÖNDERME

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Galatasaray'a gönderme yapan Burak Kızılhan "1959 öncesi şampiyonluklarımız hakkında TFF'nin komisyon kurma kararını dikkatle takip ettik. Sonrasındaki telaşı ve paniği de takip ediyoruz. Bu telaşın sebebini anlamış değiliz. Biz bu başvuruyu 2 yıl önce yaptık. Bu karar nedense bir kesimi çok rahatsız etti. Algı çalışmasına başladılar. Resmi belgelerle anlattığımız gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte reddedildiği söylemi yalandır. İşi sulandırmaya, yanınıza tarih bilmeyen eşlikçiler bulmaya çalışmayın. Kurulacak komisyonun takipçisi olacağız. 100. yılını kutlayan TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar öncesi doğru kararı algıya kapılmadan vereceğine inanmak istiyoruz. Tüzük tadilini 9 Eylül'de planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yürürlüğe giren spor kanuna uygun şekilde nihayete erdirmek büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde geniş kapsamda bilgilendireceğiz" dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜYÜZ"

Dünyanın en büyük spor kulübü olduklarını vurgulayan Burak Kızılhan "Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmak için sahada, parkede, salonda, olimpik branşların hepsinde, maddi anlamda çok zorlansan da yer alman, sporcular yetiştirmen, olimpiyatlarda ülkeni en fazla sporcuyla temsil etmen ve şanlı Türk bayrağını kilometrelerce uzakta dalgalandırman gerekiyor. İşte bu yüzden Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Hatta sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüdür." ifadelerini kullandı.