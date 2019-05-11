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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Babel çalımı

Galatasaray’ın anlaştığı iddia edilen Ryan Babel için Fenerbahçe de devreye girdi.

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Fulham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray ile anlaştığı ileri sürülen Ryan Babel konusunda sarı-lacivertlilere öneri geldiği öğrenildi. İmza parası ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimin Babel konusunda son kararını vermediği, Hollandalı yıldızın menajerlerinin aynı şartlarda oyuncuyu Fenerbahçe'ye de önerdiği gelen bilgiler arasında.
 
ERSUN YANAL ONAY VERDİ
 
Yönetimin bu konuda Ersun Yanal'ın görüşünü sorduğu, Yanal'ın oyuncu için çok istekli olmasının Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdiği kaydedildi. Yönetim, Akhisar maçı sonrasında 32 yaşındaki sol kanat için bir görüşme yapacak. Şartlarda anlaşılması halinde Hollandalı oyuncunun Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olabileceği ifade ediliyor.
 
Babel, devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olmuştu. Fulham ile sezon sonuna kadar anlaşma yapan Hollandalı yıldız, Premier Lig'de küme düşen takımda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
 
Galatasaraylı Donk'un menajeri Winnie Haatrecht aynı zamanda Babel'in de menajeri. Donk'un yakın arkadaşı ile aynı takımda oynamak için mesaide olduğu biliniyor.
 
Sabah

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