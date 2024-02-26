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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çarpıcı cevap!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaşımına cevap verdi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 19:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çarpıcı cevap!
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Icardi'nin cezasıyla ilgili yaptığı paylaşıma olay bir cevap verdi.

Yapılan paylaşımda, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli takım ayrıca, Galatasaray resmi hesabını da etiketledi.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.

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