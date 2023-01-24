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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap gecikmedi! ''Bitirtmeyiz tehdidi savuranlar...''

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Ali Koç'a cevap vermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama paylaşımı yaptı. İşte o açıklama...

24 Ocak 2023 Salı 23:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap gecikmedi! ''Bitirtmeyiz tehdidi savuranlar...''
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Fenerbahçe, Dursun Özbek'in Ali Koç'a cevap vermesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile 'bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonlar önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde 'futbolu saha dışına çıkarmayın' yanıtı verdiler!"

"Tarih, tekerrürden ibarettir" Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz."

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap!

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