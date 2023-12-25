Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

Ligin 18.haftasında dün akşam Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan Djiku-İcardi pozisyonu ile ilgili olarak sarı-kırmızılıların maçın hemen ardından açıklamalara başladığını söyleyen Ahmet Ketenci, Galatasaray'ın söylemlerine cevap verdi.

İşte Ahmet Ketenci'nin açıklamaları:

"Galatasaray Kulübü yöneticilerinin yaptığı açıklamaları şaşkınlık içinde takip ediyoruz. Yaptıkları açıklamalarda "maçın skoruna etki eden hata, şampiyonluğa etki eden hata" diyorlar. Bunlar hangi maçı seyrettiler çok merak ediyoruz. Mesela dün mücadele ettiler mi? Sürekli yerde yattılar. Top oyunda 43 dakika kalmış. Kalecileri bir kere hızlı atak başlattı mı? Kayserispor ile oynadığımız maç daha heyecanlı bir maçtı. En azından 90 dakika ayakta kalan, futbol oynamak isteyen bir rakiple mücadele ettik.

Herhalde dünya futbolunun dışındaki standartlara alıştıkları ve alıştırıldıkları için bazı şeyler onlara zor geliyor. Bütün takdir hakları onlardan yana kullanılmış ama yine de manipülasyon yapıyorlar. Penaltılar verilecek, kartlar çıkacak öyle maç kazanacaklar. Aksi olunca şampiyonluğa tesir eden hata olmuş! Alışmışlar çünkü, daha sahaya çıkmadan her şey düzenleniyor onlar için. Lig erteleniyor sonra devam ediyor. Atılan tüm adımlar alınan tüm kararlar tüm değişiklikler bir tek onlara yarıyor. Alışmışlar standart dışı işlere, biraz standartlar ve olması gerekenler olunca bu şekilde görüntülerle sabit bir pozisyon üzerinden dahi olay çıkıyorlar.

Haftalardır tüm kulüpler ve spor kamuoyu hakem performanslarından rahatsızken gerçekte bir tek Galatasaray rahatsız değil. Biz Süper Kupa için biz yabancı hakem olsun dedik. Şimdi hakemlerden şikayet ediyorlar ya madem böyle onlar da yabancı hakem talebinde bulunsalardı. Onların bu konuda tavırları ne olmuş? Yabancı hakem talep etmişler mi? Etmedilerse neden etmemişler? Şimdi ne oldu? Yerde yatarken maç kazanamadılar ve rahatsız oldular. O kadar da değil. İşlerine gelmeyince itidale davet, adalete davet ediyorlar. Maç sonrasında paylaşılan fotoğrafların, ilgili pozisyonla hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Oyuncu yerde yatarken ağzını tutuyor kulüp morarmış göz paylaşıyor. Morarmış göz fotoğrafının konu olan mücadeleyle alakalı olmaması kamuoyunu yanıltma çabasıdır. Şu çok net bir şey ki sizinle adalet, sizinle itidal aynı cümlede olmuyor. İçi boş kalıyor. Kandırmayın insanları, en azından biz sizin ne olduğunuz biliyoruz. Bırakın bu işleri çıkalım sahada eşit şartlarda oynayalım. Fenerbahçe olarak oyunu temiz ve adil oynamaya devam ederken, karşımıza çıkan bu tür çirkin çabalarla da ne yazık ki muhatap olmak zorunda kalıyoruz."