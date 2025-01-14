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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe, Galatasaray Kulübü ile alakalı açıklama yaptı. Galatasaray, Konyaspor maçının ardından tepkili bir paylaşım yapmıştı. Fenerbahçe açıklamasında ezeli rakibine yanıt verdi.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 00:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap
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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray'a yönelik dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

"-Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran

-Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

-Usülsüz kontratlar yapan

-Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

-Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

-Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim yarattı.

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