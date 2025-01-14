Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray'a yönelik dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
"-Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran
-Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan
-Usülsüz kontratlar yapan
-Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren
-Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen
-Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"
Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim yarattı.