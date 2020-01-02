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Spor

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a Jesse Sekidika çalımı

Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği oyuncuya Fenerbahçe de talip. Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği Eskişehirspor'un Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.

Sabah02.01.2020  10:02 - Güncelleme: 02.01.2020  10:02
Jesse Sekidika ara transferin gözdesi durumunda. Eskişehir forması giyen 23 yaşındaki sağ kanada Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe de talip.

Sarı lacivertlilerin, teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği olumlu rapor sonrasında harekete geçtiği öğrenildi. Sekidika'nın alacaklarına karşılık bonservisini alabildiği ancak Fenerbahçe'nin zor durumdaki Eskişehirspor'a bonservis kazandırarak bu transferi gerçekleştirmek istediği, Es-Es'in de transfere onay verdiği bildirildi.


Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse, kadrosundaki yabancı sayısı 12'ye çıkacak. Trabzonspor'un ise oyuncuyu alabilmesi için yabancı kontenjanını boşaltması gerekiyor.


GALATASARAY'I MI İSTİYOR?


Yeni dönemde Galatasaray'da olmak istediği iddia edilen ve Fatih Terim'in de alınmasını talep ettiği futbolcunun, alacakları nedeniyle kırmızı-siyahlılarla bedelsiz fesih hakkı bulunmasına rağmen kulübüne para kazandırmak için bu yolu seçmediği de kaydedilmişti

Eskişehir formasıyla 16 lig maçına çıkan sağ kanat oyuncusu, 8 gole imzasını attı, 2 de asist yaptı.

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