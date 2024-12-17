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  • Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert mesaj! ''Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var''
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert mesaj! ''Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var''

Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertli ekip yaptığı açıklamada sarı kırmızılı kulübü hedef aldı ve 'Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!' ifadelerini kullandı.

17 Aralık 2024 Salı 16:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert mesaj! ''Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var''
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Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK YALANI;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

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