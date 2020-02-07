Ali Koç'tan Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Sabah 07.02.2020 09:47 - Güncelleme: 07.02.2020 09:51

Fenerbahçe'de bu sezon tüm planlar şampiyonluk üzerine yapılıyor. Trabzonspor'a deplasmanda kaybetmesine rağmen hem teknik heyet hem de futbolcular mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen sarı-lacivertlilerde sezon sonu için planlar devreye sokulmaya başlandı.

TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara transfer döneminde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, sezon sonu para edecek futbolcuları elden çıkarak. Bu futbolcuların başında Zajc ve Jailson geliyor. Hatta Fenerbahçe yönetiminin ederini bulması halinde Muriç'i de satmayı düşündükleri iddia ediliyor...

Takıma bonservis bedeli getirecek oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, uzun süredir devam eden sol bek hasretini yaz transfer sezonunda dindirmek için kolları sıvadı.

Ara transfer döneminde Ricardo Rodriguez'le her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, takımdan herhangi bir oyuncu gönderemeyince harcama limitinde yer açamadı ve İsviçreli yıldız, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'inde mücadele edecek olan kadronun temellerini atmaya şimdiden başladı.

Buna göre, ilk transfer hamlesini sol bek mevkisine yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibi Galatasaray'ın transferinde büyük uğraş verdiği yıldız futbolcu için girişimlere başlayacak.

Harcama limiti açamayan Fenerbahçe'de sol beke yapılacak transfer sezon sonuna ertelenmişti. Bu bölge için yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertli ekibin, haziran ayında İnter'de forma giyen Kwadwo Asamoah'ı renklerine bağlayacağı ileri sürüldü.

BEDELSİZ GİTMESİNE İZİN VERECEK!

İtalyan ekibinin, Victor Moses transferine karşılık 31 yaşındaki Ganalı'nın bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği belirtildi.

11 MAÇTA OYNADI

Bu sezon diz yaralanması yaşayan Asamoah, Serie A'da 8, Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Sol kanatta bek ve orta sahada görev yapabilen Kwadwo'nun 71 kez yer aldığı Gana Milli Takımı'nda da 4 golü var. (Sabah)