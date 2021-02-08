Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: Arda Turan ceza almalı

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:50

Fenerbahçeli yönetici Kemal Danabaş, Galatasaray maçı ile ilgili Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalarda bulundu

Galatasaray hakkında sert sözler sarfeden Kemal Danabaş, "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı ve şark kurnazlığı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray, yıllardır kaosla besleniyor." ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN CEZA ALMALI"



Arda Turan'ın ceza alması gerektiğini ifade eden Kemal Danabaş, "Arda Turan denilen futbolcunun soyunma odasında ettiği küfürlere ceza verilmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız." dedi.

"ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"



Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün %100 gol olduğunu ifade eden Kemal Danabaş, "İptal edilen golümüz yüzde yüz goldü. Eskiden yan hakemler sonuçlara etki ediyordu. Bugün VAR odasında verilen ve verilmeyen kararlar şampiyonluk yarışına etki etmektedir, şaşkınlıkla izliyorum." şeklinde konuştu.

"GALATASARAYLI OYUNCULARIN HAREKETLERİNİ DE TESPİT ETTİK"



Kadıköy'de tribünden edilen küfürler hakkında da konuşan Kemal Danabaş, "Biz kim küfür ederse karşıyız, küfür edenlerle ilgili 6222 uygulanmaktadır, cezalar verilmektedir. Bu insanları saha içindeki davranışlarıyla küfüre yönlendiren Galatasaraylı oyuncuların hareketlerini de tespit ettik." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ALNINDA FENERBAHÇELİ YAZMIYOR"



"Kimsenin alnında Fenerbahçeli yazmıyor" diyen Kemal Danabaş, "Fenerbahçeli sağlık çalışanlarının içeri alındığını biliyoruz. Ama kimsenin alnında Fenerbahçeli yazmıyor." şeklinde konuştu.