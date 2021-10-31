İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2021 Pazar / 23 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Gaziantep Basketbol'a 22 sayı fark
Spor

Fenerbahçe'den Gaziantep Basketbol'a 22 sayı fark

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 102-80 yendi.

31 Ekim 2021 Pazar 17:39 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 17:39
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu 6. hafta maçında Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Mücadeleyi 22 sayı farkla 102-80 kazanan sarı lacivertliler ligdeki 5. galibiyetine imza attı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Semih Vural, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Shayok 11, Melih Mahmutoğlu 27, Henry 15, Vesely 11, Polonara 4, İsmet Akpınar 9, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Ekrem Sancaklı 5

Gaziantep Basketbol: Gulley 18, Luther 6, Peterson 22, İsmail Cem Ulusoy 3, Alpha Kaba 21, Doyle 7, Orhan Aydın Haciyeva 3, Tevfik Akdamar, Harun Apaydın, Dusan Cantekin,

1. Periyot: 21-32

Devre: 46-47

3. Periyot: 71-66

5 faulle çıkan: 34.42 Gulley (Gaziantep Basketbol)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.