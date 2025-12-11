Fenerbahçe'nin Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen golcü futbolcu Artem Dovbyk ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre, santrfor arayışında olan Fenerbahçe, İtalya'dan birkaç oyuncu ile ilgileniyor.

Haberde, Fenerbahçe için en olası seçeneğin Roma forması giyen Artem Dovbyk olduğu bildirildi.

ROMA'NIN ŞARTI

Ukraynalı golcünün, ocak ayında Roma'dan ayrılabilecek oyuncular listesinde olduğu ifade edildi. Roma'nın, uygun bir teklif gelmesi ve aynı pozisyonda bir yedek oyuncuyu transfer etmeyi başarması koşuluyla Dovbyk'i satmaya hazır olduğu belirtildi.

İKİ ADAY DAHA: ESPOSITO & SCAMACCA

Öte yandan haberde, sarı lacivertlilerin Inter'ın genç oyuncusu Pio Esposito ve Atalanta'nın forvet oyuncusu Gianluca Scamacca ile ilgilendiğini ancak iki oyuncunun transferinin zor olduğu ifade edildi.

DOVBYK'IN PERFORMANSI

28 yaşındaki Artem Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

ESPOSITO'NUN PERFORMANSI

20 yaşındaki Pio Esposito, bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

SCAMACCA'NIN PERFORMANSI

26 yaşındaki Gianluca Scamacca, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.