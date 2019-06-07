Fenerbahçe'den Gomis bombası!

Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile ilk görüşmeyi yaptı. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı.

Sarı-lacivertli yönetim, Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcünün maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlıyor. Çok sevdiği İstanbul'daki evini boşaltmayan Gomis her fırsatta soluğu Türkiye'de alıyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Gomis transferinde en büyük kozu Patrick Mendy. Comolli çok yakın arkadaş olduğu Mendy ile sezon başı bir görüşme yapmıştı.

Fransız yıldız, Al Hilal'de 30 lig maçında 21 gol attı.

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