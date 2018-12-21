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Fenerbahçe'den gönderilen Cocu'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Cocu'nun yeni kulübü belli oldu.

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Fenerbahçe’den ayrılan Phillip Cocu her an yeni takımıyla anlaşabilir. PSV’deki görevini bırakıp sezon başında Fenerbahçe’nin yolunu tutan Hollandalı teknik adam alınan başarısız sonuçların ardından görevinden alınmıştı.

48 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi ise ancak geçtiğimiz hafta feshedilmişti. Belçika basınında yer alan habere göre ise Cocu, Anderlecht’in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

DÖRDÜNCÜ SIRADALAR

Hein Vanhaezebrouck’un görevine son veren Belçika ekibinde sportif direktörlüğe Frank Arnesen getirilmişti. Cocu ile PSV’de beraber çalışan Arnesen’in Hollandalı teknik adamı Anderlecht yönetimine önerdiği iddia ediliyor.

Anderlecht 19 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 31 puanla lider Genk'in 11 puan arkasında dördüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile 10 resmi karşılaşmaya çıkan Cocu, 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik 5 de yenilgi yaşadı.

(Fanatik)

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