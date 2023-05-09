Fenerbahçe'den Greenwood'a kanca! İngilizler duyurdu

Liglerde son dönemece girilirken bir yandan transferde de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer dönemin en revaçta ismi ise Mason Greenwood olacak gibi gözüküyor. Yıldız futbolcu için ortaya atılan iddialardan biri de Süper Lig devi peşinde. İşte ayrıntılar...

Manchester United kariyerine fırtına gibi başlayan 21 yaşındaki Mason Greenwood'un kariyeri bir günde tersine döndü. 30 Ocak 2022 tarihinde Mason Greenwood tecavüz, saldırı ve ölümle tehdit etme şüphesiyle tutuklandı. Eski sevgilisine tecavüz etmeye yeltendiği suçlamasıyla yargılanan Greenwood, 2 Şubat 2022 tarihinde kefaletle serbest kaldı.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Premier Lig, Greenwood'u süresiz olarak futboldan uzaklaştırdı. Yıldız futbolcunun kulübü olan Manchester United'da oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

3 Şubat 2023 tarihinde Greenwood'un üzerindeki suçlamaların düştüğü açıklandı. Yapılan açıklamada mahkemede kilit rol oynayan sanıkların ifadelerini geri çektiği ve yeni bir kanıta rastlandığı belirtildi.

OCAKTA DA PEŞİNDEYDİ



Mahkeme verdiği karara göre üzerindeki suçlamalar düşen Mason Greenwood, kontratının devam etmesi sebebiyle 30 Haziran 2025' e kadar Manchester United'in futbolcusu. Fakat 21 yaşındaki oyuncu teknik direktör Erik Ten Hag'ın planları arasında yer almıyor.

Bunun üzerine birçok takım Greenwood transferi için şimdiden devreye girmiş durumda. O takımlar arasında Süper Lig devi de bulunuyor.

SON İDDİA İNGİLTERE'DEN



Son iddia İngiltere'den geldi. The Sun, mahkeme tarafından kız arkadaşına saldırı suçundan aklanmasına rağmen Manchester United'ın kadroya almadığı Mason Greenwood için birçok takımın harekete geçtiğini yazdı. Habere göre İtalyan devleri Juventus, Milan ve Roma, genç forvetin durumunu yakından takip ediyor. Bu kulüpler, Greenwood'un ayrılık kararı alması halinde teklif yapmaya hazırlanıyor.

OCAKTA DA PEŞİNDEYDİ



The Sun'a göre, Türkiye'den bir takım da yıldız futbolcunun peşinde. Bu ekibin, ara transfer döneminde de Greenwood için girişimde bulunan Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler, ocak ayında 21 yaşındaki golcüyü kiralamak istemiş ancak Greenwood, Manchester United'ın kendisini affetme umuduyla takımda kalmayı seçmişti. İngiliz forvetin, affedilmemesi nedeniyle Manchester United teknik heyeti ve yönetimine tepkili olduğu ve yaz döneminde ayrılmayı planladığı belirtildi.