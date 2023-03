Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Süper Lig hakemlerine mesaj

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, gündemde yer alan konulara ilişkin TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"İNANCIMIZ SONSUZ"

Pazar günü çok önemli bir maç, derbi maçı. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Hem heyecanımız hem güvenimiz çok büyük. Futbolda tabii ki inişler, çıkışlar, istenmeyen sonuçlar olabiliyor. İlk günden bu yana takımımıza ve hocamıza güvenimiz, inancımız sonsuz. Büyük taraftarımızın itici gücüyle, desteğiyle hedefimize 1 adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum.

"TARAFTAR BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

Büyük takımlar için derbiler bambaşka bir yer oluyor. Taraftarlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakıyor. Bu maça da ilgi çok büyük. Bu maç bizim için çok önemli, bundan sonra her maç final. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum.

"OMUZ OMUZA İLERLEYECEĞİZ"

Sevilla maçının ilk dakikalarında olduğu gibi tek ses, tek yürek, omuz omuza, hep beraber bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz inşallah.

"HAKEMLERE ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Hakemler konusunda bir parantez açmak istiyorum. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Her iki takım için çok önemli müsabaka. Her maç bir final. Hakemlere de çok büyük görev düşüyor. Oyunun sahada kalması adına, adil kararlar verilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyoruz.

"ALGI OPERASYONLARINA MARUZ KALMIŞTIK"

2 sene önce Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde benzer açıklamalar, algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Geçen hafta bu konuyu hatırlatmıştık. Bugün de benzer şekilde aynı olayın 2023 versiyonunu görmüş olduk. Biz oyunun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz. Son günlerde, son aylarda Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarını unutmadık. Tüm camiamızın öfkesi, siniri hala akıllarda. Sadece müsabakanın konuşulduğu bir maç olmasını diliyoruz.