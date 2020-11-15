Fenerbahçe'den Harun Tekin'e moral ziyareti

DHA 15 Kasım 2020 Pazar 23:38 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:38

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırıldı. Yarın ameliyat edilecek olan Harun Tekin'i Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, teknik direktör Erol Bulut, yardımcı antrenörler Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, kaleci antrenörü Michael Kraft ve takım arkadaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi.