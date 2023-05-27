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Spor

Fenerbahçe'den iki ayrılık birden! Gözlerinin yaşına bile bakılmadı

Fenerbahçe'de bu yaz transfer dönemi harekEtli geçecek gibi duruyor. Sarı-lacivertliler, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular ile de gündeme gelecek. Fenerbahçe'nin 2 yıldız isim ile yollarını ayırması bekleniyor. İşte detaylar...

27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den iki ayrılık birden! Gözlerinin yaşına bile bakılmadı
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Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasını kurarken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertliler, 2 yıldız oyuncunun biletini kesti.

FENERBAHÇE, DİEGO ROSSİ VE JOAO PEDRO İLE YOLLARINI AYIRACAK

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler belli olmaya başladı. Listenin başında ise Diego Rossi ve Joao Pedro'nun olduğu öğrenildi. 2 yıldız oyuncudan sezon içinde beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda yıldız isimler ile yollarını ayırarak yeni bir yapılanmaya gidecek.

DİEGO ROSSİ VE JOAO PEDRO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmaya çıkarken 4 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu, toplamda 2.583 dakika sahada kaldı.

Joao Pedro ise bu sezon sakatlığı ve formsızluğu sebebiyle sadece 26 karşılaşmada forma giyebildi. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu, 1.250 dakika sahada kaldı.

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