Fenerbahçe'den iki ayrılık birden! Gözlerinin yaşına bile bakılmadı

Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasını kurarken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertliler, 2 yıldız oyuncunun biletini kesti.

FENERBAHÇE, DİEGO ROSSİ VE JOAO PEDRO İLE YOLLARINI AYIRACAK

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler belli olmaya başladı. Listenin başında ise Diego Rossi ve Joao Pedro'nun olduğu öğrenildi. 2 yıldız oyuncudan sezon içinde beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda yıldız isimler ile yollarını ayırarak yeni bir yapılanmaya gidecek.

DİEGO ROSSİ VE JOAO PEDRO'NUN İSTATİSTİKLERİ



Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmaya çıkarken 4 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu, toplamda 2.583 dakika sahada kaldı.

Joao Pedro ise bu sezon sakatlığı ve formsızluğu sebebiyle sadece 26 karşılaşmada forma giyebildi. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu, 1.250 dakika sahada kaldı.