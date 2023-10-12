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Spor

Fenerbahçe'den inanılmaz kâr!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular kadar, gönderdiği futbolcular ile de çok konuşuldu. Sarı lacivertliler açıkladığı bilançoda haziran ve ağustos ayları arasında 919 milyon TL kâr elde edildiğini duyurdu.

Fanatik12 Ekim 2023 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den inanılmaz kâr!
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Borsada işlem gören Türk futbolunun 4 büyük kulübü, 1 Haziran 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki 3 aylık bilançolarını paylaştı. Fenerbahçe, bu süreçte spor kulüplerinde eşine az rastlanacak inanılmaz bir kâr açıkladı.

55 MİLYON EURO'LUK SATIŞ

Sarı-Lacivertliler bu dönemi 919 milyon 164 bin 964 TL kârla kapattı. Futbol takımı geride kalan transfer döneminde 55.45 milyon Euro'luk (Yaklaşık 1 milyar 630 milyon TL) rekor oyuncu satışı yaptı

ALTAY'IN TRANSFERİ SAYILMADI

Ancak Altay Bayındır'ın 5 milyon Euro'ya (147 milyon TL) Manchester United'a transferi 1 Eylül'de gerçekleştiği için bu bilançoda yer almadı. Sarı-Lacivertliler müthiş bir gelir elde etmesine rağmen transfere aynı zamanda 56.8 milyon Euro'luk (Yaklaşık 1 milyar 700 milyon TL) rekor harcama da yapmıştı.

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