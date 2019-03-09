Fenerbahçe'den Indio'ya yakın takip

GELECEK sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan F.Bahçe’nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Portekiz’de yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertliler’in Boavista’da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio’yla yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde Kanarya’nın gözlemcilerinin 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusunu Boavista’nın son maçlarında takip ettiği ifade edildi. Indio’nun bu akşam Sporting Lizbon’a karşı yapacağı maçı da F.Bahçeli yetkililerin tribünde seyreceği de dile getirildi.

400 BİN EUROLUK DEĞERİ VAR

Bonservisi Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Estoril’in elinde bulunan ve piyasa değeri 400 bin euro olarak gösterilen Indio, önümüzdeki yaz serbest kalacak. 1996 doğumlu futbolcu aynı zamanda orta sahada ve forvet olarak da oynuyor. Birçok Avrupa ekibinin de takibinde olan Indio, kariyerine Portekiz dışında devam etmek istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Ersun Yanal’dan gelecek rapora göre bu transferde harekete geçecek. Scouting ekibi Indio ile ilgili geniş bir rapor hazırlıyor.

GOLCÜ TRANSFERİ DE MASADA

Önümüzdeki sezon Frey ve Slimani ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe golcü arayışlarını da dört koldan devam ediyor. Soldado ile devam etmeyi planlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetimden 2 golcü istedi. Fenerbahçe’nin yeni oluşturduğu scouting ekibi geniş çaplı bir golcü araştırması yaptı. Oluşacak bu listede yer alan oyuncularla zaman kaybetmeden temasa geçilmesi planlanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için Başkan Ali Koç da tüm maddi imkanları seferber edecek.

Akşam