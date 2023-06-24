Fenerbahçe'den İtalya çıkarması!

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen forvet Divock Origi ve kanat oyuncusu Ante Rebic için İtalyan ekibi ile görüşmelere başladı.

MILAN İKNA OLMADI

Haberde, Fenerbahçe'nin Origi ve Rebic için Milan'a yaptığı ilk tekliflerin yeterince ikna edici olmadığına yer verildi. Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklayarak yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Belçikalı forvet Origi sezonu 2 gol 1 asist ile tamamlarken, 29 yaşındaki Hırvat kanat Ante Rebic çıktığı 31 resmi maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.