20 Ekim 2025 Pazartesi
  • Fenerbahçe'den Jhon Duran açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den Jhon Duran açıklaması

Fenerbahçe bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan yıldız futbolcu Jhon Duran'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 15:28
Fenerbahçe'den Jhon Duran açıklaması
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık sonrası uzun süredir formaya hasret. 27 Ağustos'tan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı futbolcu için sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan bilgilendirme şöyle:

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 35 milyon euro olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.

