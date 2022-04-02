Fenerbahçe'den Joachim Löw'e çılgın teklif!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi... Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler uzun süredir Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşüyordu. İki taraf gelecek planları için fikir alışverişinde bulundu. Son görüşmede ilk defa maddi konular gündeme geldi.

Fenerbahçe idmanında sürpriz isim! 18'lik yetenek...

TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR!

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un Löw ve ekibine yıllık 11 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Alman teknik direktörün teklifi kabul etmesi bekleniyor.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

İki tarafın kısa zaman içerisinde bir kez daha bir araya gelmesi ve anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Löw sonrası transfer çalışmaları da hız kazanacak.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri

23 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR!

62 yaşındaki hoca, 1998- 1999 sezonunda F.Bahçe'yi, 2000- 2001 sezonunda da Adana'yı çalıştırmıştı. Löw 2006-2021 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nda görev aldı.