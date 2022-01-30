Fenerbahçe'den Joachim Löw'e sınırsız kredi

Milliyet 30 Ocak 2022 Pazar 09:52 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 09:52

Fenerbahçe 'de gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışlarında Joachim Löw ismi ağırlık kazandı. Başkan Ali Koç'un listesinde ilk sırada yer alan deneyimli teknik adam ile görüşmeler olumlu ilerliyor. Devre arasında takım devralmak istemeyen Alman çalıştırıcıya gelecek sezona yönelik teklif yapıldı.

Bu çerçevede teklifi değerlendiren Löw, sarı-lacivertliler ile masaya oturdu. Olumlu giden görüşmelerin resmiyet kazanması halinde yönetim önceki dönemlerde yapılan hatalara düşmeyecek. Şampiyonluk her şekilde ilk hedef olsa da orta vadeli bir plan da söz konusu olacak. Önceki teknik direktörler ligde sonuçlar gelmediği için gönderilmişti. Ancak Joachim Löw ile hem yarışmacı hem de gelişime yönelik bir hedef söz konusu. Löw liderliğinde sabırla adımlar atılacak ve ünlü çalıştırıcıya birden sonuç alma baskısı yüklenmeyecek. Ayrıca altyapı ile ilgili de Löw yetkili olacak. Bu sayede yıllardır hedeflenen altyapı ve A takımın yakınlaşması da sağlanacak.

Öte yandan Joachim Löw'de bir aksilik çıkması halinde B planı da hazırlandı. Löw ile görüşmeler olumlu ilerlese de her ihtimal masada tutuluyor. Görüşmelerin tıkanması ya da pürüz çıkması durumunda Portekizli Jorge Jesus ismi düşünülüyor. Bu isim dışında ayrıca farklı alternatiflerin de söz konusu olduğu öğrenildi.

EKİBİ NASIL OLACAK?

Fenerbahçe'de Joachim Löw döneminin başlaması halinde nasıl bir teknik ekip kurulacağı da merak konusu. 62 yaşındaki Löw'ün kendi ekibinin yanı sıra kendisinin onay vereceği ve ligi iyi bilen tecrübeli bir yerli yardımcı antrenörün de yanında olacağı kaydedildi. Bu sayede geçiş sürecinin daha kısa sürmesi hedefleniyor.