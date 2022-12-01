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Spor

Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması
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İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fenerbahçeli Joao Pedro'nun dizi ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilirken, durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirildi.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacak.

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