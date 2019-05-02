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Fenerbahçe'den Joaozinho harekatı

Fenerbahçe, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Brezilyalı futbolcu Joaozinho ile prensip anlaşmasına vardı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joaozinho'nun peşinde olduğu ifade edildi.
 
Mathieu Valbuena'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kaldıran sarı-lacivertli yönetimin, sol kanatta doğacak boşluğu Brezilyalı yıldızla doldurmayı planladığı belirtildi.
 
Dinamo Moskova ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan sambacı için bir süredir temasların devam ettiği ifade edilirken prensip olarak el sıkışıldığı konuşuluyor.
 
10 GOLE KATKI SAĞLADI
 
Sambacının menajeri Leanorda Cornacini'nin son bir ayda iki kez İstanbul'a geldiği de iddialar arasında.
 
30 yaşındaki Joaozinho, sol kanadın yanında sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.
 
Dinamo Moskova'da bu sezon 27 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
 
Geçen yaz Krasnodar'dan bedelsiz olarak Dinamo'ya gelen tecrübeli futbolcunun, Rus ekibinin kontratını uzatma teklifini geri çevirdiği belirtildi.
 
SOLU RAKET GİBİ
 
1.65 boyundaki Joaozinho oldukça etkili bir sol ayağa sahip. Küçük boyuna rağmen uzak mesafeden attığı Alexvari şutlarıyla ünlü. Sambacının futbol zekası da üst seviyede.
 
(Fotomaç)
 

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