Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a teklif

Fenerbahçe, haziran ayında 1 yıllık sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la sözleşme uzatmanın yollarını arıyordu. Jesus'la ilgili olarak özellikle Brezilya basınında Fenerbahçe yönetimini rahatsız eden haberler çıksa da son gelen haberler son derece olumlu. Fenerbahçe yönetiminin Jorge Jesus'la masaya oturduğu öğrenildi.

1+1 YILLIK TEKLİF

Görüşme sonrasında gelen haberlere göre Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Sarı- Lacivertli kurmayların Jesus'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istedikleri de gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun tamamı, Jorge Jesus'un Süper Lig'i artık çok iyi tanıdığı, gelecek sezon bu sezonkinden bile daha iyi performans göstereceğine kanaat getirmiş durumdalar.

Zaten şu anda bile gelecek sezon için futbolcu bakıldığında Jesus'un görüşü ve onayı alınmaya devam ediliyor. Ayrıca taraftarın takımda kalmasını çok istediği Jorge Jesus'un ikna edilmesi yönetimin taraftar üzerindeki kredisinin sürmesini sağlayabilir.