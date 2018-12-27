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Fenerbahçe'den Jose Fernandao için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz." denildi.

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Bursaspor forması da giymişti.

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