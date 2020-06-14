14 Haziran 2020 Pazar 12:45 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 12:45

Serdar Aziz'in yanına sağlam bir stoper arayan Fenerbahçe, Roma forması giyen Juan Jesus için İtalyan devinin kapısını tekrar çalacak.

Fenerbahçe'de stoper için iki önemli gelişme yaşandı. Devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Falette, Kayserispor maçındaki performansıyla sınıfı geçti.

Satın alma opsiyonu 1.5 milyon Euro olan sol ayaklı oyuncu için pazarlık yapılacak. İndirim sağlanırsa 28 yaşındaki futbolcu kadroda tutulacak.

ERSUN YANAL DA İSTEMİŞTİ

F.Bahçe'nin gündeminde bir başka sol ayaklı stoper daha var. Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimler hızlanacak.

29 yaşıdaki oyuncu devre arasında Yanal tarafından da istenmiş ancak oyuncunun kiralık gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Jesus gelirse önümüzdeki yıl stoper rotasyonu Jesus-Falette (sol), Serdar-Sadık (sağ) olacak.

Sabah