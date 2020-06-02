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Spor

Fenerbahçe'den Juan Jesus'a 2,5 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus için atağa kalktı... Son dakika haberine göre; sarı lacivertli yönetimin, Brezilyalı savunmacı için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar...

02 Haziran 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 17:41
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Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak başarı yakalamak isteyen Kanarya, bu bağlamda stoper transferi için düğmeye bastı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bilinen Roma'nın savunmacısı Juan Jesus için ilk teklif yapıldı.

İtalyan medyasında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre Fenerbahçe, Roma'nın da yollarını ayırmayı hedeflediği Juan Jesus için 2.5 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.

Juan Jesus, bu sezon Roma formasıyla toplamda 4 maça çıkarken 194 dakika sahada kalmıştı.

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