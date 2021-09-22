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Spor

Fenerbahçe'den kadın futbol takımına 12 transfer

Fenerbahçe, yapmış olduğu açıklamada yeni kurulan kadın futbol takımının 12 oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 19:16 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:17
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Fenerbahçe Kulübü, yeni kurulan kadın futbol takımının 12 oyuncuyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan 12 oyuncu ile imzalar atıldı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde; İlayda Cansu Kara, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Demet Bozkurt, Merve Nalçacı, Emine Yaren Çolak, Dilan Aslan, Berdan Bozkurt, Narin Yakut, Songül Demirtürk, Setenay Sırım ve Fatma Kara Şahinbaş kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmelere imza attı. Oyuncularımıza kulübümüze 'hoş geldiniz' diyor; çubuklu formamızla birlikte başarılı sezonlar geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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