İSTANBUL 30°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3878
  • EURO
    17,6622
  • ALTIN
    977.247
  • BIST100
    2527.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den kaleye Sinan Bolat takviyesi
Spor

Fenerbahçe'den kaleye Sinan Bolat takviyesi

Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat, Fenerbahçe'ye yakın. Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertliler ile tecrübeli kalecinin anlaşmaya vardığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

IHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Belçika Jupiler Lig ekibi Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dile getirildi. Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-lacivertlilerin, Bolat ile anlaştığı ve takımdan ayrılan Berke Özer'in yerine 33 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edileceği ifade edildi. Ayrıca söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.

Bolat, bu sezon Gent formasıyla 25 maçta forma giyerken, kalesinde 26 gol gördü, 8 müsabakada ise geçit vermedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.