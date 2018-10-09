Fenerbahçe'den Kamuya Aydınlatma Platformu'na 'Sermaye' açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, SPK tarafından onaylanan Sermaye Artırım Başvuru İzahnamesi ile ilgili KAP'a bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, SPK tarafından onaylanan Sermaye Artırım Başvuru İzahnamesi ile ilgili KAP'a bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2018 tarihli aldığı karar ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) %250 nominal 70.700.000 TL artırılarak 98.980.000 TL çıkarılmasına ve 1 TL nominal değerli 1 payın 5 TL primli fiyatla kullandırılmasına ilişkin olarak ekte yer alan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.10.2018 tarihi itibariyle onaylanmış ve 2018/43 sayılı haftalık bülteni ile duyurulmuştur. İzahnamenin 33 numaralı EKLER kısmında yer alan Ek 1-2-3-5-6-7-8-9-10 nolu bilgilendirmeler şirket web sitemizde ve KAP Şirket sayfasında yer almaktadır. Yatırımcılarımızın bilgilerinize arz olunur."
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