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  • Fenerbahçe'den KAP'a Diego Rossi açıklaması! 4 yıllık sözleşme...
Spor

Fenerbahçe'den KAP'a Diego Rossi açıklaması! 4 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe, faaliyet raporunda ortaya çıkan Diego Rossi'nin bonservisinin alındığıyla ilgili belgenin ardından bir açıklama yaptı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:26
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Fenerbahçe, Diego Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Belgesiyle ortaya çıktı Şaşırtan Diego Rossi gerçeği

Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır." ifadelerine yer verildi.

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