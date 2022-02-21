21 Şubat 2022 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:26

Fenerbahçe, Diego Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.