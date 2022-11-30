Fenerbahçe'den keyifli prova!

Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti.

JESUS İKİNCİ YARI 10 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında 1'i zorunlu 10 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam ikinci yarıya 5 değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz yerine Lemos, Alioski yerine Ferdi Kadıoğlu, Arao yerine İsmail Yüksek, Crespo yerine Zajc, Lincoln yerine ise King ikinci yarıda oyuna dahil oldu. 60'ıncı dakikada İrfan Can'ın yerine Mert Hakan, Serdar Dursun'un yerine ise Joao Pedro oyuna girdi. Karşılaşmanın 70'inci dakikasında ise zorunlu değişiklik meydana geldi. Mücadelede sakatlanan Joao Pedro yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı. Karşılaşmanın 88'inci dakikasında ise Szalai'nin yerine Yiğit Efe Demir, Rossi'nin yerine ise Yusuf Kocatürk dahil oldu.

Öte yandan Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Sagama ise mücadelenin ikinci yarısında bütün oyuncuları değiştirdi.

PEDRO SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Joao Pedro, sakatlanarak Rayo Vallecano karşısında oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertli ekipte mücadelenin 60'ıncı dakikasında Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, 68'inci dakikada Rayo Vallecano'dan Mumin Suleiman'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Pedro, ardından sedye ile oyun alanından çıkarıldı. Pedro'nun yerine 70'inci dakikada Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar sağlık ekibinin sedye ile oyundan çıkardığı Joao Pedro lehine tezahüratlarda bulundu.