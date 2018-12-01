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Fenerbahçe'den Koeman açıklaması! 'Böyle bir açıklaması yoktur'

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takım antrenörü Erwin Koeman'ın Hollanda basınına verdiği röportaj hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

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Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takım antrenörü Erwin Koeman'ın Hollanda basınına verdiği röportaj hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda’nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman’ın Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman’ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir.

Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız."

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