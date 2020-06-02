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Spor

Fenerbahçe'den koronavirüs testi açıklaması

Fenerbahçe, dünkü antrenman öncesinde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

DHA02 Haziran 2020 Salı 10:16 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 10:16
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Süper Lig’de kalan 8 hafta hazırlıkları için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde kampa giren Fenerbahçe’de; teknik heyet, idari heyet, futbolcular ve Riva’daki kampta görevli personel dün yapılan antrenman öncesinde Covid-19 testinden geçmişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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