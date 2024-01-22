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Spor

Fenerbahçe'den kötü haber! Fred sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildi. İşte detaylar...

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den kötü haber! Fred sahalardan uzak kalacak
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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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