Fenerbahçe'den Kruse ve Vedat Muriqi açıklaması

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Kruse takım ile birlikte çalışırken, Muriqi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara devam ederken Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın 11:30'da yapacağı idmanda devam edecek.