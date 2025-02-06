Anderson Talisca, F.Bahçe formasıyla ilk golünü attı. 41. dakikada Djiku'nun kafa vuruşu direkten döndü. Oğuz Aydın, 11 dakikada 3 asist yaparak parladı.

Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic, gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı. Jose Mourinho; Ertuğrul Çetin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Levent Mercan, Mert Hakan, İsmail Yüksek gibi oyuncuları sahaya sürerek rotasyon yaptı. Talisca da 11'de başladı. Kanarya, Talisca'nın golüyle ilk yarıyı üstün tamamladı. F.Bahçe, ilk 45'te oyunun kontrolünü hiç bırakmadı. 41'de Djiku'nun kafa vuruşu direkte patladı. İkinci devrede de rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, 50. dakikada Cenk Tosun'un penaltısıyla 2-0 yaptı. Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek sırayla sakatlandı. Mert Hakan Yandaş, temponun düştüğü maçın 78. dakikasında uzaktan avladı. 81'de atan En-Nesyri 89'da bir kez daha sevinerek skoru belirledi.