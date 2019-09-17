Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu
Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurma kararı aldı.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz başvurusunda bulunma kararı aldı.
Fenerbahçe, cephesi taç atışında yaşandığı ileri sürülen kural hatası nedeniyle itirazda bulunup, karşılaşmanın tekrar oynanmasını talep edecek. Kulüp avukatlarının yayıncı kuruluştan görüntüleri talep ettiği ve çalışmaları başlattığı ifade ediliyor.
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