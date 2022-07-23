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Spor

Fenerbahçe'den kuvvet ve dayanıklılık çalışması

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son erdi.

Tedavilerine devam edilen Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi nedeniyle 1-2 hafta daha takımdan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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