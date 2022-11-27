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Spor

Fenerbahçe'den kuvvet ve dayanıklılık çalışması

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

AA27 Kasım 2022 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den kuvvet ve dayanıklılık çalışması
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Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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