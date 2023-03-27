Fenerbahçe'den Lincoln Henrique açıklaması

Fenerbahçe, takımda sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında operasyon geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Geçmiş Olsun Lincoln Henrique

Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"