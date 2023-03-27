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Spor

Fenerbahçe'den Lincoln Henrique açıklaması

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

27 Mart 2023 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Lincoln Henrique açıklaması
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Fenerbahçe, takımda sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcunun ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında operasyon geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Geçmiş Olsun Lincoln Henrique

Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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