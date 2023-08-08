Fenerbahçe'den Luis Muriel girişimi

Fenerbahçe'den Atalanta forması giyen Luis Muriel'in transferi için yeni bir hamle geldi.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre, Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Luis Muriel için geçtiğimiz hafta tekrar girişimde bulundu.

ROMA'YI BEKLİYOR

Atalanta forması giyen Luis Muriel'in ise Roma'yı beklediği belirtildi. Kolombiyalı golcünün, Roma'nın kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından hareket edeceği kaydedildi.

2019 yılından bu yana Atalanta forması giyen 32 yaşındaki santrforun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.