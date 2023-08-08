İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0088
  • EURO
    29,6252
  • ALTIN
    1669.91
  • BIST100
    7412.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den Luis Muriel girişimi

Fenerbahçe, Luis Muriel için girişimde bulundu. Kolombiyalı futbolcu ise kendisiyle ilgilenen Roma'nın kararını bekliyor.

8 Ağustos 2023 Salı 23:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Luis Muriel girişimi
ABONE OL

Fenerbahçe'den Atalanta forması giyen Luis Muriel'in transferi için yeni bir hamle geldi.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre, Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Luis Muriel için geçtiğimiz hafta tekrar girişimde bulundu.

ROMA'YI BEKLİYOR

Atalanta forması giyen Luis Muriel'in ise Roma'yı beklediği belirtildi. Kolombiyalı golcünün, Roma'nın kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından hareket edeceği kaydedildi.

2019 yılından bu yana Atalanta forması giyen 32 yaşındaki santrforun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.